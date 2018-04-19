В Госдуме предложили расширить возможности для использования маткапитала

В нижнюю палату парламента внесён законопроект об использовании маткапитала для покупки дачи.

В Государственную думу внесён на рассмотрение законопроект, который в случае принятия расширит возможности для использования маткапитала. Согласно задумке депутатов партии "Справедливая Россия", авторов документа, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома. При этом уточняется, что дом должен располагаться на садовом земельном участке в России.

— Считаем, что такая возможность будет востребована гражданами. Ведь, как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала, — цитирует лидера фракции Сергея Миронова его пресс-служба.

Как отметили депутаты, несмотря на то что с момента запуска программы по выплате маткапитала соответствующие сертификаты получило более 7,3 миллиона семей, воспользовались выплатами по назначению лишь чуть более половины. При этом большинство из них — около 4,1 миллиона семей — потратили маткапитал на улучшение жилищных условий.

— Принятие нашего законопроекта расширит варианты решения жилищной проблемы с помощью материнского капитала. Новая возможность будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство и отдыхать, — отметил Миронов.