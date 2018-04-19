График курса биткоина стал гоночной трассой в мобильной игре

В криптовалютном мире даже в тяжёлые времена есть место чувству юмора. На этой волне появилась новая игра.

Главная отличительная черта — уникальное формирование гоночной трассы. Дорога в игре будет формироваться на основе графика курса биткоина. Сначала трасса выглядит плавно, однако потом начинаются колебания в связи с изменением курса с 20 тысяч до семи тысяч долларов.