График курса биткоина стал гоночной трассой в мобильной игре
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В криптовалютном мире даже в тяжёлые времена есть место чувству юмора. На этой волне появилась новая игра.
Игра получила название Crypto Rider. Она в некотором роде повторяет стиль другого проекта — Line Rider.
Главная отличительная черта — уникальное формирование гоночной трассы. Дорога в игре будет формироваться на основе графика курса биткоина. Сначала трасса выглядит плавно, однако потом начинаются колебания в связи с изменением курса с 20 тысяч до семи тысяч долларов.
Сейчас игра Crypto Rider доступна для iOS и Android.