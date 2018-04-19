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Регион
Опубликовано 19 апреля 2018, 13:27

Глупость геймера. Россиянина обманули при покупке видеокарты

Молодой человек два раза за год поверил в честность продавцов, а они этим нагло воспользовались.

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Bart

Фото: © flickr / Bart

30-летний житель Анжеро-Судженска обратился в дежурную часть полиции. Он сообщил, что неизвестные обманным путём похитили у него порядка 11 тысяч рублей.

Полиции удалось выяснить, что накануне местный житель, который увлекается компьютерными играми, решил улучшить свой ПК. Для этого он пытался купить видеокарту в одном из интернет-магазинов.

Вскоре мужчине позвонил неизвестный, который представился работником магазина. Он потребовал 100%-ную предоплату товара. Несмотря на то что в январе 2018 года при покупке компьютерных комплектующих по объявлению горожанин уже был обманут аферистами по аналогичной схеме, он поверил собеседнику. В итоге мужчина согласился на условия и перевёл 11 тысяч рублей, а товар так и не получил. Мошенники перестали отвечать на звонки, а потерпевший после того, как осознал, что был обманут, обратился в полицию.

Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника. По данному факту следователем отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Сергей Сурепин
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