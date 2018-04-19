Глупость геймера. Россиянина обманули при покупке видеокарты

Вскоре мужчине позвонил неизвестный, который представился работником магазина. Он потребовал 100%-ную предоплату товара. Несмотря на то что в январе 2018 года при покупке компьютерных комплектующих по объявлению горожанин уже был обманут аферистами по аналогичной схеме, он поверил собеседнику. В итоге мужчина согласился на условия и перевёл 11 тысяч рублей, а товар так и не получил. Мошенники перестали отвечать на звонки, а потерпевший после того, как осознал, что был обманут, обратился в полицию.