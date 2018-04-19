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Опубликовано 19 апреля 2018, 14:39

Вышел финальный трейлер "Дэдпула-2"

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

До премьеры продолжения одного из самых популярных фильмов последних лет остаётся всё меньше времени.

19 апреля вышел финальный трейлер фильма "Дэдпул-2". Главную роль всё ещё сыграет Райан Рейнольдс.

В Сети появился трейлер как в оригинальной озвучке, так и в российском дубляже. Также в фильме снялись Морена Баккарин, Ти Джей Миллер и Джош Бролин. В ленте главный герой будет думать о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем.

Российская премьера ленты запланирована на 17 мая 2018 года. Рейтинг фильма — 17+.

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Сергей Сурепин
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