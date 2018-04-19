Вышел финальный трейлер "Дэдпула-2"

До премьеры продолжения одного из самых популярных фильмов последних лет остаётся всё меньше времени.

В Сети появился трейлер как в оригинальной озвучке, так и в российском дубляже. Также в фильме снялись Морена Баккарин, Ти Джей Миллер и Джош Бролин. В ленте главный герой будет думать о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем.