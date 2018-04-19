Вышел финальный трейлер "Дэдпула-2"
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До премьеры продолжения одного из самых популярных фильмов последних лет остаётся всё меньше времени.
19 апреля вышел финальный трейлер фильма "Дэдпул-2". Главную роль всё ещё сыграет Райан Рейнольдс.
В Сети появился трейлер как в оригинальной озвучке, так и в российском дубляже. Также в фильме снялись Морена Баккарин, Ти Джей Миллер и Джош Бролин. В ленте главный герой будет думать о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем.
Российская премьера ленты запланирована на 17 мая 2018 года. Рейтинг фильма — 17+.