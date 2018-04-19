Милонов пригрозил борделю с секс-куклами, что приведёт туда депутатов из Чечни

По мнению парламентария, организаторов этого заведения надо будет арестовать "за оказание опасных для здоровья граждан услуг".

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов жёстко отреагировал на информацию о том, что в России вскоре будет открыт бордель с секс-куклами. Он заявил в эфире радио НСН, что придёт туда с проверками, взяв с собой бойцов ММА и депутатов от Чеченской Республики.

— Это, конечно, какие-то придурки полные открывают. Подлецы какие-то. Видимо, их секс-кукла в своё время и родила, таких людей. Это никуда не годная вещь. Они пытаются открыть какой-то бордель для извращенцев. А поскольку только извращенцы могут открывать бордель для извращенцев, то, конечно, эту лавку надо будет прикрыть с полицией, а организаторов арестовать за оказание опасных для здоровья граждан услуг, — заявил Милонов.

Депутат отметил, что интимные "отношения с посторонними предметами" могут угрожать жизни и здоровью тех, кто к ним прибегает.

— А если они попытаются продолжать этот бизнес, мы явимся туда с депутатской проверкой. Возьмём депутатов из Чечни, ребят из MMA возьмём — и с проверкой туда, что они там предлагают. Дадим каждому по этой кукле и пинка для ускорения, чтобы они свалили из Москвы как можно быстрее с куклами своими в обнимку, — резюмировал Милонов.