Сборная России по хоккею проиграла Швеции в первом матче тренера Воробьёва

В вынесенном матче чешского этапа Евротура российская команда уступила в Ярославле со счётом 1:2.

В первом периоде шла равная игра, но в его концовке гости получили большинство, и счёт после добивания с пятачка открыл нападающий "Сибири" Петер Закриссон. Однако сразу после перерыва равновесие восстановил энхаэловец Евгений Дадонов из "Флориды", получив отличную передачу от Никиты Гусева — также в большинстве.

Однако в итоге победу в первом матче Ильи Воробьёва на посту тренера сборной России одержали всё-таки шведы. Через 40 секунд после начала третьего периода Хендемарк удачно подставил клюшку под бросок Викстранда и забросил победную шайбу в матче. В конце россияне сняли вратаря и организовали штурм ворот Хелльберга, но безрезультатно.