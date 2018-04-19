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Регион
Опубликовано 19 апреля 2018, 22:31

Сборная России по хоккею проиграла Швеции в первом матче тренера Воробьёва

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

В вынесенном матче чешского этапа Евротура российская команда уступила в Ярославле со счётом 1:2.

В первом периоде шла равная игра, но в его концовке гости получили большинство, и счёт после добивания с пятачка открыл нападающий "Сибири" Петер Закриссон. Однако сразу после перерыва равновесие восстановил энхаэловец Евгений Дадонов из "Флориды", получив отличную передачу от Никиты Гусева — также в большинстве.

Однако в итоге победу в первом матче Ильи Воробьёва на посту тренера сборной России одержали всё-таки шведы. Через 40 секунд после начала третьего периода Хендемарк удачно подставил клюшку под бросок Викстранда и забросил победную шайбу в матче. В конце россияне сняли вратаря и организовали штурм ворот Хелльберга, но безрезультатно.

Евротур. Чешские хоккейные игры. 1-й тур

Россия — Швеция — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

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Дмитрий Кузнецов
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