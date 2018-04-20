Экс-велогонщик Армстронг заплатит $5 млн властям США, чтобы не попасть под суд

Ранее СМИ сообщали, что американца могут обязать в судебном порядке выплатить 100 миллионов долларов.

Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг, уличённый в применении допинга, выплатит пять миллионов долларов, чтобы урегулировать иск со стороны обвинивших его властей США. Об этом сообщает The Associated Press.

Сторона обвинения настаивает, что Армстронг обманул правительство, применяя запрещённые препараты. Таким образом, был нанесён ущерб госкомпании US Postal, спонсировавшей команду велогонщика. Употребление допинга являлось грубым нарушением спонсорского соглашения, и Армстронгу грозил штраф в размере 100 миллионов долларов.

Как рассказал адвокат Армстронга, "Лэнс рад, что всё это теперь останется позади".

Кроме федеральных властей, иск против спортсмена подавал и его бывший товарищ по команде Флойд Лэндис (его ранее также уличили в применении допинга). Поэтому Армстронгу придётся выплатить ему ещё 1,65 миллиона долларов в качестве покрытия судебных издержек.