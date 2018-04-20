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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 07:05

Мальчика, выпрыгнувшего из окна "Зимней вишни", выписали из больницы

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Ещё один пострадавший — 18-летний парень, также спрыгнувший с четвёртого этажа торгового центра, сейчас находится в медучреждении.

Врачи выписали из больницы 11-летнего мальчика, который выпрыгнул из окна торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове во время пожара. Об этом сообщили в Областной детской клинической больнице.

— Мальчик сегодня выписан, состояние у него хорошее, он может ходить, сидеть. Пока на осмотры он будет приезжать в собственную поликлинику, а через месяц — в конце мая — он будет проходить повторный реабилитационный курс в нашем центре "Золотая рыбка" (отделение восстановительного лечения), — рассказали ТАСС в медучреждении.

Напомним, во время пожара мальчик выпрыгнул из окна четвёртого этажа. Он получил множественные травмы и некоторое время находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Родители и младшая сестра мальчика погибли.

Ещё один пострадавший — 18-летний парень, также спрыгнувший с четвёртого этажа торгового центра, сейчас находится в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. Молодого человека уже готовят к выписке, после чего ему предстоит пройти курс реабилитации.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе 41 ребёнок. В результате случившегося пострадало 79 человек, из них 27 детей. В настоящее время расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.

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Артём Андреев
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