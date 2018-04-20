ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 05:36

В аэропорту Катманду самолёт потерпел аварию

Самолёт набрал скорость для взлёта, но не смог подняться в воздух, из-за чего выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана приостановил работу из-за ЧП на взлётно-посадочной полосе. Самолёт авиакомпании Malindo Air, отправлявшийся в Куала-Лумпур, выкатился за пределы ВПП прямо перед взлётом.

По данным местного издания Kathmandu Post, Boeing 737-900 уже начал набирать скорость для взлёта, но в последний момент командир экипажа заметил неисправность на приборной доске и принял решение не взлетать. Однако набранная самолётом скорость не позволяла быстро затормозить, в результате чего лайнер со 135 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борты выкатился в поле.

— Очевидно, что, набрав взлётную скорость, самолёт уже не мог резко остановиться в последний момент, из-за чего съехал на 50 метров со взлётно-посадочной полосы и встал на одном из лугов, — цитирует издание генерального директора аэропорта Раджа Кумара Четтри.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Самолёт также не получил никаких повреждений, однако передняя стойка шасси плотно увязла в грязи.

BannerImage
Алексей Гладких
  • Новости
  • Непал
  • В мире
  • катманду
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar