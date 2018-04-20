В аэропорту Катманду самолёт потерпел аварию

Самолёт набрал скорость для взлёта, но не смог подняться в воздух, из-за чего выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана приостановил работу из-за ЧП на взлётно-посадочной полосе. Самолёт авиакомпании Malindo Air, отправлявшийся в Куала-Лумпур, выкатился за пределы ВПП прямо перед взлётом.

По данным местного издания Kathmandu Post, Boeing 737-900 уже начал набирать скорость для взлёта, но в последний момент командир экипажа заметил неисправность на приборной доске и принял решение не взлетать. Однако набранная самолётом скорость не позволяла быстро затормозить, в результате чего лайнер со 135 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борты выкатился в поле.

All international flights are delayed untill noon due to Malindo airbus that skidded off the runaway which was about to take off from Tribhuvan International Airport, Kathmandu to Kualalumpur, Malaysia on Thursday night. | https://t.co/aigbnJvddj#Nepal #malindoair pic.twitter.com/xvFJF8w9Yf — myRepública (@RepublicaNepal) 20 апреля 2018 г.

— Очевидно, что, набрав взлётную скорость, самолёт уже не мог резко остановиться в последний момент, из-за чего съехал на 50 метров со взлётно-посадочной полосы и встал на одном из лугов, — цитирует издание генерального директора аэропорта Раджа Кумара Четтри.

Malindo Air plane skids off runway at Kathmandu airporthttps://t.co/ExQ5Jb90Dd pic.twitter.com/Ozrty5XkeH — The Star (@staronline) 20 апреля 2018 г.