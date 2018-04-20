Володин предложил ввести уголовное наказание за исполнение санкций США в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность вплоть до уголовной для тех, кто будет следовать санкциям США на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

— Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Вячеслав Володин не исключил в том числе меры уголовной ответственности, — цитирует пресс-служба ГД заявление парламентария, сделанное на встрече с представителями деловых и экспертных кругов.

По словам Володина, в России должны жить по российским законам.