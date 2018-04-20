Глава МОК считает, что насилие в видеоиграх противоречит олимпийским ценностям

Руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Индию и заявил, что Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 не появятся на Олимпийских играх, так как они слишком жестокие.

Глава МОК считает, что никакая компьютерная игра, которая так или иначе поощряет насилие, не получит одобрение от Международного олимпийского комитета. Также Томас Бах признаёт популярность киберспорта.

При этом глава МОК выступает категорически против насилия в играх. По его словам, упорных тренировок будет мало, чтобы попасть на Олимпийские игры.

Красная линия будет проходить между жестокими играми, где есть пропаганда насилия. Их никогда не сделают частью олимпийского движения, так как они противоречат нашим ценностям и принципам Томас Бах