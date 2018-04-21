Самое интересное на Kickstarter. Кому отдать свои деньги прямо сейчас?

Оглавление 1. Feel VR 2. H2 Aqua Jet Dive 3. Mosaure ONE 4. Myst 25th Anniversary Collection 5. Dreamlight

Украинский стартап Feel VR вышел на краудфандинговую платформу Kickstarter с комплектом из руля и педалей для гоночных симуляторов. Это отличное решение для геймеров — поклонников автомобилей. Проекту всего за сутки удалось собрать практически в шесть раз больше той суммы, которая была изначально запрошена. Разработчики хотели получить 60 тысяч долларов, но уже на данный момент собрали более 461 тысячи долларов — проект поддержали 848 человек.

Авторы проекта Feel VR особо подчёркивают, что они решили использовать компоненты профессионального уровня. Подобное оборудование ранее устанавливали в гораздо более дорогие гаджеты компаний-конкурентов. Разработчики заявили, что их руль основан на прямом приводе, обеспечивает неограниченный угол поворота, поддержку эффектов обратной связи и RGB-подсветку. Педали, в свою очередь, практически полностью повторяют соответствующий блок гоночного автомобиля. Это позволяет гоночному комплекту обеспечить реалистичные ощущения за вменяемые деньги. Полный гоночный комплект включает в себя руль и блок из трёх педалей с необходимыми креплениями.

Руль обойдётся в 399 долларов, педали — 149 долларов, полный комплект — 549 долларов. После того, как сбор средств завершится, стоимость поднимется до 669 долларов, 299 долларов и 899 долларов соответственно. Поставки Feel VR запланированы на ноябрь 2018 года. Сейчас аксессуары работают исключительно с персональными компьютерами, однако разработчики обещают добавить поддержку консолей PlayStation 4 и Xbox One спустя шесть-двенадцать месяцев после начала поставок комплектов.

Если вы мечтали когда-нибудь плавать как дельфин, то создатели стартапа H2 Aqua Jet Dive нашли выход для вас. Именно с помощью инновационного устройства, которое представляет собой морской скутер, позволяет быстро плавать и погружаться на глубину, при этом не прилагая каких-либо усилий.

H2 Aqua Jet Dive — устройство с двумя крыльями и двигателем посередине. С помощью H2 Aqua Jet Dive можно будет погрузиться на глубину до восемнадцати метров. Мощность двигателя позволит одновременно тянуть четырёх человек, а особая конструкция обеспечивает стабильность и максимальный контроль дайвером, поэтому можно не переживать, что вас занесёт на рифы. Управлять устройством очень просто — есть только две кнопки: одна для включения и выключения гаджета, другая — для регулирования скоростью. В случае поломки вас проинформирует красный индикатор на панели управления. Что же касается аккумулятора, то от одного заряда можно будет плавать на протяжении 100 минут. Само собой, разработчики предусмотрели крепление для камеры GoPro. При этом гаджет достаточно тихий — он издаёт шум лишь в 30 дБ.

Устройство будет доступно в двух цветах — белом и чёрном. Вес H2 Aqua Jet Dive составляет четырнадцать килограммов. У гаджета есть три скоростных режима. Под водой устройство развивает скорость до девяти километров в час, а на поверхности — до трёх километров в час. Аккумулятор заряжается около четырёх-пяти часов от обычной и два-три часа от быстрой зарядки. Стоимость одного набора — 739 долларов. В него входит один H2 Aqua Jet Dive, сумка и необходимые комплектующие. Команда изначально просила десять тысяч долларов. Проект поддержали 98 человек, которые пожертвовали более 78 тысяч долларов разработчикам.

Команда энтузиастов придумала способ, который позволит навсегда забыть про рулетку или уровень. Всё благодаря Mosaure ONE — устройству для измерения длины, объёма, площади, высоты и ещё много чего. Гаджет размером не больше ладони с помощью специальных датчиков измеряет необходимые величины точнее, чем любой лазерный прибор. Для этого уникальное устройство использует гироскопы, акселерометры и магнитометры. Гаджет Mosaure ONE определяет своё положение в пространстве с помощью перечисленных датчиков. Устройство позволяет измерить длину комнаты, невзирая на стены или другие препятствия. Помимо этого, на работу нового гаджета не влияет даже яркий солнечный свет, который может помешать нормальному функционированию лазерных устройств.

Зачем же нужен Mosaure ONE? С помощью нового гаджета вы сможете измерить длину, высоту, площадь прямоугольника или круга, объём куба или цилиндра, горизонтальный или вертикальный уровень, угол между линиями, наклон, толщину, длину ломаной линии и так далее. Сам процесс протекает путём перемещения или прикладывания Moasure ONE к поверхности. При этом вся необходимая информация сохраняется в специальном приложении, которое можно установить на свой смартфон. Среди особенностей гаджета: Moasure ONE защищён от пыли и влаги по стандарту IP65, устройство устойчиво к падению с высоты двух метров, заряжается гаджет через micro-USB, батареи хватает на 500 измерений, а со смартфоном устройство соединяется с помощью Bluetooth.

Проект уже поддержали 649 человек. Изначально разработчики хотели собрать 20 тысяч фунтов стерлингов, но получили более 75 тысяч фунтов. Приобрести устройство Mosaure ONE можно за 99 фунтов стерлингов (около 8,5 тысячи рублей). В комплекте помимо гаджета поставляется зарядный кабель.

В этом году со дня выхода культовой игры Myst исполняется 25 лет. В связи с этим студия Cyan решила отметить это событие выпуском коллекции обновлённых версий всех частей серии. Разработчики запустили кампанию по сбору денег на Kickstarter. Поклонники серии не стали долго ждать — они уже пожертвовали в четыре раза больше денег, чем изначально разработчики хотели получить. Команда просила 247,5 тысячи долларов, а собрать удалось более одного миллиона долларов. Проект поддержали более 6,5 тысячи человек.

Сейчас игры Myst, Riven и Myst 5: End of Ages можно приобрести в Steam и GOG, а вот третью и четвёртую части невозможно где-либо найти. Разработчики рассказали, что они долго пытались обрести права на всю серию и им наконец удалось пообщаться с нужными людьми, чтобы это стало возможным. Сборник с подзаголовком 25th Anniversary Collection получит Myst Masterpiece Edition, Riven, Exile, Revelation и End of Ages, а также Uru: Complete Chronicles и RealMyst: Masterpiece Edition.

Для того, чтобы получить сборник Myst 25th Anniversary Collection в день его выхода, необходимо заплатить как минимум 49 долларов.

Единственный проект в нашей подборке, деньги на который разработчики собирают на платформе Indiegogo. Команда решила создать самую "умную" маску для сна. И если раньше подобные вещи были лишь простыми повязками, которые защищают сон от света, то теперь маска обросла "умными" функциями. Именно Dreamlight позволит всем владельцам гаджета спать лучше.

Уникальное устройство похоже на пояс, который застёгивается вокруг головы. Датчик в "умной" маске фиксирует, что её надели, и запускает программу. Гаджет Dreamlight может играть успокаивающую музыку, включать светодиод, мониторить сон и устранять джетлаг (синдром смены часового пояса). В отличие от привычных масок, новое устройство распределяет область давления вокруг головы и не вызывает дискомфорта. Оранжевые светодиоды будут руководить вашим дыханием, обеспечивая глубокий и спокойный сон. Вместе с этим "умная" маска отслеживает сердечный ритм, передавая данные приложению. Также в маске есть четыре встроенных наушника, которые подойдут для тех, кто любит засыпать под музыку — с помощью приложения можно будет выбрать среди звуков природы, белого шума, лёгкой музыки и бинауральных ритмов. Само собой, гаджет можно использовать вместо будильника — для этого Dreamlight использует светодиоды, которые будут постепенно включаться. От одного заряда батареи маска проработает от семи до четырнадцати дней. Все настройки можно производить через приложение для iOS или Android.