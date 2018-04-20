Москвич пришёл в полицию с необычным заявлением. У него пропали корабли в игре

Столичный геймер не смог смириться с таинственной пропажей кораблей в онлайн-игре "Морской бой".

18 апреля днём 33-летний фанат компьютерных игр пришёл в дежурную часть московского района Текстильщики и написал заявление. Оказалось, что у геймера пропали корабли в онлайн-иге "Морской бой".

Мужчина решил, что отыскать пропавшую виртуальную собственность ему поможет полиция. Сколько времени, сил и денег мужчина вложил в игру — неизвестно.