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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 13:12

Москвич пришёл в полицию с необычным заявлением. У него пропали корабли в игре

Фото &copy; РИА Новости/Владимир Песня&nbsp;

Фото © РИА Новости/Владимир Песня 

Столичный геймер не смог смириться с таинственной пропажей кораблей в онлайн-игре "Морской бой".

18 апреля днём 33-летний фанат компьютерных игр пришёл в дежурную часть московского района Текстильщики и написал заявление. Оказалось, что у геймера пропали корабли в онлайн-иге "Морской бой".

Мужчина решил, что отыскать пропавшую виртуальную собственность ему поможет полиция. Сколько времени, сил и денег мужчина вложил в игру — неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали о глупости геймера из Анжеро-Судженска. Он поверил продавцу техники и перевёл 11 тысяч рублей, но так и не получил желаемую видеокарту.

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Сергей Сурепин
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