Москвич пришёл в полицию с необычным заявлением. У него пропали корабли в игре
Фото © РИА Новости/Владимир Песня
Столичный геймер не смог смириться с таинственной пропажей кораблей в онлайн-игре "Морской бой".
18 апреля днём 33-летний фанат компьютерных игр пришёл в дежурную часть московского района Текстильщики и написал заявление. Оказалось, что у геймера пропали корабли в онлайн-иге "Морской бой".
Мужчина решил, что отыскать пропавшую виртуальную собственность ему поможет полиция. Сколько времени, сил и денег мужчина вложил в игру — неизвестно.
Напомним, ранее мы сообщали о глупости геймера из Анжеро-Судженска. Он поверил продавцу техники и перевёл 11 тысяч рублей, но так и не получил желаемую видеокарту.