Корейские геймеры устроили игровую инквизицию для феминисток

Поклонники видеоигр изучают социальные учётные записи девушек-разработчиков в поисках радикальных постов.

На протяжении последних двух лет южнокорейские геймеры занимаются травлей радикальных феминисток, которые занимаются разработкой игр. Они проводили расследования, отыскивая все социальные учётные записи женщин, работающих в корейской игровой индустрии. Геймеры пытались найти связь с группой феминисток Megalia.

Последняя известна была своими радикальными взглядами, а также ненависти к мужчинам. Сайт организации неоднократно блокировало местное правительство. Геймеры продолжают негативно относиться к подобным инициативам.

По информации гильдии корейский игровых разработчиков, из-за этой ситуации проблемы появились как минимум у десяти женщин. Большая часть из них — иллюстраторы. Также пострадали и мужчины, которые поддерживают феминисток.