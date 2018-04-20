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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 13:42

Корейские геймеры устроили игровую инквизицию для феминисток

Фото &copy; Megalia

Фото © Megalia

Поклонники видеоигр изучают социальные учётные записи девушек-разработчиков в поисках радикальных постов.

На протяжении последних двух лет южнокорейские геймеры занимаются травлей радикальных феминисток, которые занимаются разработкой игр. Они проводили расследования, отыскивая все социальные учётные записи женщин, работающих в корейской игровой индустрии. Геймеры пытались найти связь с группой феминисток Megalia.

Последняя известна была своими радикальными взглядами, а также ненависти к мужчинам. Сайт организации неоднократно блокировало местное правительство. Геймеры продолжают негативно относиться к подобным инициативам.

По информации гильдии корейский игровых разработчиков, из-за этой ситуации проблемы появились как минимум у десяти женщин. Большая часть из них — иллюстраторы. Также пострадали и мужчины, которые поддерживают феминисток.

Например, компания Nexon уволила актрису озвучивания Джа Ён Ким, работавшую над MMORPG Closers. Оказалось, что она купила майку с надписью: "Девочкам не нужны принцы". Эта вещь продавалась на сайте, который был связан с группой Megalia.

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Сергей Сурепин
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