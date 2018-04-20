Суд Австралии оштрафовал Valve на $2 миллиона. Она нарушила права потребителей

Верховный суд Австралии отклонил апелляцию владельцев сервиса Steam по делу о нарушении прав потребителей. Разбирательство тянулось с 2014 года. Тогда в магазине Valve ещё не было системы возврата денег.

В 2016 году суд признал фирму виновной, невзирая на попытку защиты доказать, что она не занимается бизнесом в этой стране. Дело в том, что цифровые копии видеоигр не подходят под определение товаров.