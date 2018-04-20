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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 14:12

Суд Австралии оштрафовал Valve на $2 миллиона. Она нарушила права потребителей

Разработчики пытались обжаловать решение верховного суда уже во второй раз, но ничего не вышло.

Фото: &copy; PxHepe

Фото: © PxHepe

Верховный суд Австралии отклонил апелляцию владельцев сервиса Steam по делу о нарушении прав потребителей. Разбирательство тянулось с 2014 года. Тогда в магазине Valve ещё не было системы возврата денег.

В 2016 году суд признал фирму виновной, невзирая на попытку защиты доказать, что она не занимается бизнесом в этой стране. Дело в том, что цифровые копии видеоигр не подходят под определение товаров.

Для Valve это была уже вторая попытка обжаловать решение суда. Первую апелляцию Федеральный суд отклонил в декабре 2017 года. В итоге фирму оштрафовали на 2,3 миллиона долларов.

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Сергей Сурепин
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