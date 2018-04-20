Герман-младший хочет снять фильм про Первую мировую войну

Новый проект режиссёра получит название "Воздух". Лента будет лучше "Дюнкерка" британского постановщика Кристофера Нолана.

Режиссёр Алексей Герман-младший планирует снять фильм "Воздух". Лента расскажет про первый год Первой мировой войны. Фильм будет лучше, чем "Дюнкерк" британского режиссёра Кристофера Нолана.

Может быть, немного нагло прозвучит, но мы хотим добиться более высокого качества, чем, например, у фильма "Дюнкерк". Мы верим, что с гораздо меньшим бюджетом можно сделать реальную пронзительную историю Алексей Герман — младший

По словам российского постановщика, лента будет охватывать первый год Первой мировой войны. Режиссёр хочет сделать ленту пронзительной, тонкой и человеческой.

Также постановщик добавил, что в фильме будет много съёмок воздушных боёв. В настоящий момент продумываются технические способы осуществления этой идеи.