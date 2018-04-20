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Опубликовано 20 апреля 2018, 15:14

Звезда "Игры престолов" сдаёт свой пляжный дом в аренду поклонникам

Фото: &copy; flickr /&nbsp;alien_artifact

Фото: © flickr / alien_artifact

Эмилия Кларк решила заработать на собственной недвижимости, которая расположена в пригороде Лос-Анджелеса.

Актриса сдаёт свой дом. Он находится на берегу пляжа Венеция. Цена вопроса — 25 тысяч долларов в месяц.

Это отличное предложение для фанатов Матери Драконов. Дом расположен в очень дорогом районе Калифорнии. Площадь дома — 261 квадратный метр. В нём есть две спальни и три ванные комнаты.

Здание построили в 2009 году. Дом сдаётся с 15 мая. Куда актриса будет тратить деньги со сдачи дома, неизвестно.

Напомним, сейчас продолжается работа над финальным сезоном "Игры престолов".

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Сергей Сурепин
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