Звезда "Игры престолов" сдаёт свой пляжный дом в аренду поклонникам

Эмилия Кларк решила заработать на собственной недвижимости, которая расположена в пригороде Лос-Анджелеса.

Актриса сдаёт свой дом. Он находится на берегу пляжа Венеция. Цена вопроса — 25 тысяч долларов в месяц.

Это отличное предложение для фанатов Матери Драконов. Дом расположен в очень дорогом районе Калифорнии. Площадь дома — 261 квадратный метр. В нём есть две спальни и три ванные комнаты.

Здание построили в 2009 году. Дом сдаётся с 15 мая. Куда актриса будет тратить деньги со сдачи дома, неизвестно.