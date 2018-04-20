"Чёрная пантера" будет первым фильмом за последние 35 лет для Саудовской Аравии

Запрет на публичный показ фильмов сняли в декабре 2017 года. Теперь в стране начнут функционировать кинотеатры.

В кинотеатрах Саудовской Аравии проводят первые за последние 35 лет показы фильмов. Первой такой лентой стал боевик Marvel "Чёрная пантера".

В предыдущие годы в государстве действовал запрет на публичную демонстрацию картин по религиозным убеждениям. Его сняли в конце 2017 года.

Первые просмотры организованы были в культурных центрах и других учреждениях. В январе 2018 года в таком формате показали "Эмоджи фильм".

Показ "Чёрной пантеры" — первый кинотеатральный релиз в Саудовской Аравии. Региональная версия будет на 40 секунд короче фильма для мирового проката. Показ рассчитан на 600 человек.