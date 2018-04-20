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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 15:44

"Чёрная пантера" будет первым фильмом за последние 35 лет для Саудовской Аравии

Кадр фильма "Черная пантера"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Черная пантера"/ © Кинопоиск

Запрет на публичный показ фильмов сняли в декабре 2017 года. Теперь в стране начнут функционировать кинотеатры.

В кинотеатрах Саудовской Аравии проводят первые за последние 35 лет показы фильмов. Первой такой лентой стал боевик Marvel "Чёрная пантера".

В предыдущие годы в государстве действовал запрет на публичную демонстрацию картин по религиозным убеждениям. Его сняли в конце 2017 года.

Первые просмотры организованы были в культурных центрах и других учреждениях. В январе 2018 года в таком формате показали "Эмоджи фильм".

Показ "Чёрной пантеры" — первый кинотеатральный релиз в Саудовской Аравии. Региональная версия будет на 40 секунд короче фильма для мирового проката. Показ рассчитан на 600 человек.

Напомним, к 2030 году власти планируют открыть 350 кинотеатров.

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Сергей Сурепин
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