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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 16:15

Звезда "Гоголя" дебютирует в роли режиссёра

Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актёр Александр Петров снимет романтический триллер и сыграет в нём одну из главных ролей.

Лента получит название "Точка отрыва". Проектом занимается звезда "Гоголя" и "Притяжения". О проекте рассказал Игорь Мишин, продюсер фильма.

Это история любви, сильных нетривиальных чувств, которые развиваются на фоне увлечения скейтбордингом

Игорь Мишин

По словам Петрова, он давно мечтал о режиссуре. Актёр хочет снять "зрительское, хулиганское, небанальное кино".

Главная женская роль достанется партнёрше Петрова по фильму "Притяжение" Ирине Старшенбаум.

У Фонда кино создатели ленты просят 60 миллионов рублей.

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Сергей Сурепин
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