Звезда "Гоголя" дебютирует в роли режиссёра

Актёр Александр Петров снимет романтический триллер и сыграет в нём одну из главных ролей.

Лента получит название "Точка отрыва". Проектом занимается звезда "Гоголя" и "Притяжения". О проекте рассказал Игорь Мишин, продюсер фильма.

Это история любви, сильных нетривиальных чувств, которые развиваются на фоне увлечения скейтбордингом

По словам Петрова, он давно мечтал о режиссуре. Актёр хочет снять "зрительское, хулиганское, небанальное кино".