Звезда "Гоголя" дебютирует в роли режиссёра
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Актёр Александр Петров снимет романтический триллер и сыграет в нём одну из главных ролей.
Лента получит название "Точка отрыва". Проектом занимается звезда "Гоголя" и "Притяжения". О проекте рассказал Игорь Мишин, продюсер фильма.
Это история любви, сильных нетривиальных чувств, которые развиваются на фоне увлечения скейтбордингом
Игорь Мишин
По словам Петрова, он давно мечтал о режиссуре. Актёр хочет снять "зрительское, хулиганское, небанальное кино".
Главная женская роль достанется партнёрше Петрова по фильму "Притяжение" Ирине Старшенбаум.
У Фонда кино создатели ленты просят 60 миллионов рублей.