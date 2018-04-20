Disney раскритиковали за отказ от бисексуального персонажа в ремейке "Мулан"

Кинокомпания Disney подверглась критике со стороны собственных поклонников по всему миру.

Причина недовольства — информация о том, что в будущем ремейке мультфильма "Мулан" не будет бисексуального героя. При этом он был в оригинальной ленте.

Речь идёт о персонаже по имени Ли Шанг, который в мультфильме был возлюбленным главной героини. По мнению многих фанатов фильма, Ли был бисексуален, так как проявлял симпатию к Мулан в обоих её обличьях — и как женщины, и как мужчины.

После объявления кастинга ремейка стало известно, что Шанга в новой версии не будет, что порядком разочаровало зрителей. Его место займёт герой по имени Чен Хонхуй, который видит в Мулан только воителя и не влюбляется в неё до тех пор, пока не узнаёт, что на самом деле она девушка. Поклонники ленты назвали нового персонажа "женоненавистником" и выразили компании своё презрение.