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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 13:44

Китайский геймер без рук и ног научился играть ртом

Фото &copy;&nbsp;ASIA WIRE

Фото © ASIA WIRE

Чтобы выжить и прокормить свою семью, Юань Лидонь освоил онлайн-игры и стал зарабатывать на стримах.

Китайское издание Asia Wire рассказало о Юань Лидоне, инвалиде, который родился без конечностей. 37-летний мужчина пристрастился к видеоиграм и стал звездой Интернета.

Лидонь, которого в Сети прозвали "Человек-дельфин", научился играть в видеоигры примерно за полгода. Мужчина берёт в рот палочки для пищи и управляет ими мышью и клавиатурой. Инвалид увлекается онлайн-стратегиями, на популярной игровой платформе Quanmin он имеет порядка 130000 поклонников, которые следят за его стримами.

Основной заработок Юаня Лидоня — донаты со стримов и пожертвования поклонников. По словам геймера, найти способ зарабатывать деньги его вынудила крайне низкая пенсия по инвалидности, порядка 2000 рублей в месяц. Лидонь смеётся, что в Сети часто не верят, что с ними играет человек без рук и ног. "Несмотря на нашу внешнюю оболочку, мы не должны забывать, что прежде всего внутри все мы люди", — считает геймер.

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Андрей Ставицкий
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