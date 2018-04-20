Китайский геймер без рук и ног научился играть ртом

Чтобы выжить и прокормить свою семью, Юань Лидонь освоил онлайн-игры и стал зарабатывать на стримах.

Китайское издание Asia Wire рассказало о Юань Лидоне, инвалиде, который родился без конечностей. 37-летний мужчина пристрастился к видеоиграм и стал звездой Интернета.

Лидонь, которого в Сети прозвали "Человек-дельфин", научился играть в видеоигры примерно за полгода. Мужчина берёт в рот палочки для пищи и управляет ими мышью и клавиатурой. Инвалид увлекается онлайн-стратегиями, на популярной игровой платформе Quanmin он имеет порядка 130000 поклонников, которые следят за его стримами.