Звезда "Холостяка" Настя Смирнова заявила, что её бывший "ушёл к другому мужику"

При этом сам молодой человек не стал комментировать эту информацию, назвав её дурью.

Участница шоу "Холостяк" Анастасия Смирнова поделилась с Super своими воспоминаниями о другом проекте — реалити "Каникулы в Мексике". Она рассказала Егору Криду о том, как её молодой человек с того проекта, по её словам, оказался нетрадиционной ориентации.

Публикация от Super (@super.ru) 20 Апр 2018 в 5:13 PDT

Публикация от Smirnova Anastasia (@smirnova_anastasia) 20 Апр 2018 в 2:00 PDT

Публикация от Smirnova Anastasia (@smirnova_anastasia) 3 Апр 2018 в 3:47 PDT

По словам Смирновой, её молодой человек по имени Кирилл Слепуха "ушёл к другому мужику".

Публикация от Kirill Slepuha (@kirillslepuha) 12 Апр 2018 в 12:36 PDT

Сам Слепуха, который к настоящему моменту работает диджеем, женился и стал отцом, возмутился подобными заявлениями и назвал их дурью.

— Я никак это не опровергну и не буду говорить об этом, потому что я семейный человек, и вся эта дурь, которая исходит из уст других людей... Знаете, я оставлю это на их совести, — сказал Кирилл Слепуха.

Публикация от Kirill Slepuha (@kirillslepuha) 14 Фев 2018 в 8:02 PST

Ранее на шоу "Холостяк" случился скандал, когда одна из героинь занялась сексом с участником съёмочной группы. Егор Крид тогда заявил, что это мерзко и отвратительно.