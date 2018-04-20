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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 16:51

Звезда "Холостяка" Настя Смирнова заявила, что её бывший "ушёл к другому мужику"

При этом сам молодой человек не стал комментировать эту информацию, назвав её дурью.

Участница шоу "Холостяк" Анастасия Смирнова поделилась с Super своими воспоминаниями о другом проекте — реалити "Каникулы в Мексике". Она рассказала Егору Криду о том, как её молодой человек с того проекта, по её словам, оказался нетрадиционной ориентации.

По словам Смирновой, её молодой человек по имени Кирилл Слепуха "ушёл к другому мужику".

Сам Слепуха, который к настоящему моменту работает диджеем, женился и стал отцом, возмутился подобными заявлениями и назвал их дурью.

— Я никак это не опровергну и не буду говорить об этом, потому что я семейный человек, и вся эта дурь, которая исходит из уст других людей... Знаете, я оставлю это на их совести, — сказал Кирилл Слепуха.

Ранее на шоу "Холостяк" случился скандал, когда одна из героинь занялась сексом с участником съёмочной группы. Егор Крид тогда заявил, что это мерзко и отвратительно.

Во время реалити-шоу "Холостяк" на героя претендуют сразу несколько участниц. Главная цель — обаять, влюбить и так пройти в следующий этап. Первый приз проекта — рука и сердце богатого и знаменитого холостяка.

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Анна Стрельцова
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