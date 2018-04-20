Создатели "Снежной Королевы" обещают экранизировать сказки Пушкина
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Проектом будет заниматься студия Wizart Animation. Теперь нас ждёт франшиза "Сказки Пушкина".
Новый проект претендует на государственную поддержку Фонда кино. Его представили в рамках очной защиты игровых и анимационных проектов кинокомпаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства.
Первым мультфильмом серии станет работа по сказке "Руслан и Людмила". Над картиной будет работать международная команда.
Свежее прочтение сказки адресовано семейной аудитории, жанр — анимационная комедия. Производство запланировано на осень. Премьера ожидается в декабре 2020 года.