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Опубликовано 20 апреля 2018, 16:39

Создатели "Снежной Королевы" обещают экранизировать сказки Пушкина

Фото &copy; VK/Wizart

Фото © VK/Wizart

Проектом будет заниматься студия Wizart Animation. Теперь нас ждёт франшиза "Сказки Пушкина".

Новый проект претендует на государственную поддержку Фонда кино. Его представили в рамках очной защиты игровых и анимационных проектов кинокомпаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства.

Первым мультфильмом серии станет работа по сказке "Руслан и Людмила". Над картиной будет работать международная команда.

Свежее прочтение сказки адресовано семейной аудитории, жанр — анимационная комедия. Производство запланировано на осень. Премьера ожидается в декабре 2020 года.

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Сергей Сурепин
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