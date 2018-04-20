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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 17:46

В США продвигают школьный киберспорт на государственном уровне

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Sergey Galyonkin

Фото: © flickr / Sergey Galyonkin

Уже совсем скоро американские школьники будут соревноваться за титул чемпионов штатов.

Киберспорт в США выходит на новый уровень. В правительстве поддержали инициативу 25-летнего геймера. Теперь в американских школах будут проводить официальные киберспортивные турниры, в которых можно будет бороться за звание чемпиона штата.

Создатель школьного киберспортивного стартапа PlayVS — Дилейн Парнелл, обычный парень из Детройта. Он ещё в школьные годы начал увлекаться киберспортом. После завершения обучения молодой человек успел поработать в нескольких технологических компаниях, но благодаря мечте создать связанный с видеоиграми проект он сумел придумать концепцию PlayVS.

Парнелл описывает свой проект как особую онлайн-площадку для школьников, которая включает в себя виртуальный "тренажёрный зал" и трофейный зал для киберспортсменов. С помощью новой площадки геймеры смогут создавать киберспортивные команды и соревноваться за звание чемпионов штата.

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Сергей Сурепин
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