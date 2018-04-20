В США продвигают школьный киберспорт на государственном уровне

Уже совсем скоро американские школьники будут соревноваться за титул чемпионов штатов.

Киберспорт в США выходит на новый уровень. В правительстве поддержали инициативу 25-летнего геймера. Теперь в американских школах будут проводить официальные киберспортивные турниры, в которых можно будет бороться за звание чемпиона штата.

Создатель школьного киберспортивного стартапа PlayVS — Дилейн Парнелл, обычный парень из Детройта. Он ещё в школьные годы начал увлекаться киберспортом. После завершения обучения молодой человек успел поработать в нескольких технологических компаниях, но благодаря мечте создать связанный с видеоиграми проект он сумел придумать концепцию PlayVS.