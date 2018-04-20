В США продвигают школьный киберспорт на государственном уровне
Фото: © flickr / Sergey Galyonkin
Уже совсем скоро американские школьники будут соревноваться за титул чемпионов штатов.
Киберспорт в США выходит на новый уровень. В правительстве поддержали инициативу 25-летнего геймера. Теперь в американских школах будут проводить официальные киберспортивные турниры, в которых можно будет бороться за звание чемпиона штата.
Создатель школьного киберспортивного стартапа PlayVS — Дилейн Парнелл, обычный парень из Детройта. Он ещё в школьные годы начал увлекаться киберспортом. После завершения обучения молодой человек успел поработать в нескольких технологических компаниях, но благодаря мечте создать связанный с видеоиграми проект он сумел придумать концепцию PlayVS.
Парнелл описывает свой проект как особую онлайн-площадку для школьников, которая включает в себя виртуальный "тренажёрный зал" и трофейный зал для киберспортсменов. С помощью новой площадки геймеры смогут создавать киберспортивные команды и соревноваться за звание чемпионов штата.