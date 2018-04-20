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Опубликовано 20 апреля 2018, 17:18

Володин счёл неэффективной работу Минздрава по импортозамещению лекарств

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Как отметил спикер Госдумы, в России на данный момент 68% рынка лекарственных препаратов являются импортом.

Министерство здравоохранения не выполнило эффективно работу по импортозамещению лекарств на рынке России, 68% рынка остаются импортом, при этом американские корпорации получают чистую прибыль в размере примерно 50 млрд рублей в год, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов — импорт. Компании из США получают чистой прибыли порядка 50 миллиардов рублей в год на российском фармацевтическом рынке, — отметил Володин.

По словам спикера Госдумы, необходимо после назначения министра здравоохранения непременно обсудить данный вопрос в ГД и взять эту тему на постоянный контроль. Володин также отметил, что нужно сделать всё, чтобы привлечь на российский рынок лучшие фармкомпании государств, которые не поддержали санкции против РФ.

— Нельзя допустить, чтобы наши граждане стали заложниками позиции американских властей в этом вопросе. Считаем, что Минздрав ответственен за эту сферу, — отметил он.

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Арина Демидова
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