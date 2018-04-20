Володин счёл неэффективной работу Минздрава по импортозамещению лекарств

Как отметил спикер Госдумы, в России на данный момент 68% рынка лекарственных препаратов являются импортом.

Министерство здравоохранения не выполнило эффективно работу по импортозамещению лекарств на рынке России, 68% рынка остаются импортом, при этом американские корпорации получают чистую прибыль в размере примерно 50 млрд рублей в год, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов — импорт. Компании из США получают чистой прибыли порядка 50 миллиардов рублей в год на российском фармацевтическом рынке, — отметил Володин.

По словам спикера Госдумы, необходимо после назначения министра здравоохранения непременно обсудить данный вопрос в ГД и взять эту тему на постоянный контроль. Володин также отметил, что нужно сделать всё, чтобы привлечь на российский рынок лучшие фармкомпании государств, которые не поддержали санкции против РФ.