Володин счёл неэффективной работу Минздрава по импортозамещению лекарств
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Как отметил спикер Госдумы, в России на данный момент 68% рынка лекарственных препаратов являются импортом.
Министерство здравоохранения не выполнило эффективно работу по импортозамещению лекарств на рынке России, 68% рынка остаются импортом, при этом американские корпорации получают чистую прибыль в размере примерно 50 млрд рублей в год, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов — импорт. Компании из США получают чистой прибыли порядка 50 миллиардов рублей в год на российском фармацевтическом рынке, — отметил Володин.
По словам спикера Госдумы, необходимо после назначения министра здравоохранения непременно обсудить данный вопрос в ГД и взять эту тему на постоянный контроль. Володин также отметил, что нужно сделать всё, чтобы привлечь на российский рынок лучшие фармкомпании государств, которые не поддержали санкции против РФ.
— Нельзя допустить, чтобы наши граждане стали заложниками позиции американских властей в этом вопросе. Считаем, что Минздрав ответственен за эту сферу, — отметил он.