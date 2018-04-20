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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 18:27

Путин назначил нового посла России в Нигерии

Президент РФ Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент Владимир Путин назначил новым послом России в Нигерии Алексея Шебаршина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее этот пост занимал Николай Удовиченко.

Шебаршин имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса (6 марта 2007). С 19 января 2005 по 27 августа 2008 года занимал пост посола РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике по совместительству.

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Евгений Грин
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