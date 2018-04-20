Путин назначил нового посла России в Нигерии

Шебаршин имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса (6 марта 2007). С 19 января 2005 по 27 августа 2008 года занимал пост посола РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике по совместительству.