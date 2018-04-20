"Можно короче". В Черногории оппозиционер защитил прокурора в мини-юбке

Стоит отметить, что в итоге из-за разборок о внешнем виде прокурора судебное заседание было перенесено на следующий месяц.

Один из лидеров оппозиционного Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич выступил в поддержку стиля одежды прокурора, которую пристыдили за слишком короткую юбку. Об этом сообщает портал Vijesti.

Стоит отметить, что cейчас сам оппозиционер отбывает четырёхмесячное тюремное заключение за нападение на стража порядка и группу депутатов во прямо во время заседания.

Инцидент начался после того, как одна из парламентариев Демократического фонда Марина Йочич потребовала, чтобы судьи обратили внимание на неподобающую длину мини-юбки прокурора Ромины Влахович.

— Каждый раз, когда она встаёт, кажется, что мы в стриптиз-баре, — заявила Йочич.

Кнежевич заступился за прокурора и посоветовал ей приходить к нему в камеру в "юбке покороче".

— Сегодня точно месяц, как я нахожусь в тюрьме. Не знаю, дают ли мне здесь бром или что-то подобное, но мои чувства притупились и пробудить их не сможет даже актриса Александра Вукович, если придёт посетить, а прокурор Влахович может приходить ко мне в юбке и покороче, — заявил оппозиционер.