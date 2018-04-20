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Регион
Опубликовано 20 апреля 2018, 22:54

В Госдуме прокомментировали идею Порошенко лишить крымчан гражданства Украины

Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: &copy; REUTERS

Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: © REUTERS

По мнению депутата, принятие нового законопроекта вряд ли прибавило "лояльности к Порошенко".

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко лишать крымчан украинского гражданства. По мнению парламентария, принятие подобного законопроекта вызовет недовольство у самих украинцев.

— Для определённой части жителей полуострова, которые навещают своих родственников на Украине, украинский паспорт был своего рода проездным билетом для поддержания родственных связей, — сказал Бальбек RT.

По его словам, к "подножкам" со стороны Киева на полуострове уже привыкли, а принятие нового законопроекта "лояльности к Порошенко" вряд ли прибавит.

— Судя по всему, официальный Киев не хочет больше тратиться на содержание пограничных пунктов у границ полуострова и таким образом кардинально решает эту проблему, — подчеркнул депутат.

Ранее Пётр Порошенко направил в Верховную раду законопроект, согласно которому все жители Крыма лишаются украинского гражданства.

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Артём Андреев
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