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Регион
Опубликовано 21 апреля 2018, 03:45

Делегация из КНДР приедет во Владивосток в сентябре

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Вильф

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Глава Приморья приветствовал намерения северокорейской стороны и заявил о готовности развивать торговое и экономическое сотрудничество с КНДР.

Северокорейская делегация примет участие в четвёртом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает администрация Приморского края по итогам встречи заместителя министра экономических дел КНДР Ли Гван Гына и врио губернатора региона Андрея Тарасенко.

Отмечается, что представители КНДР в скором будущем планируют открыть в Приморье Корейский торговый дом.

— Ли Гван Гын отметил, что заложить фундамент этой работы и провести выставку товаров производства Северной Кореи планируется в рамках четвёртого Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке в сентябре. Делегация КНДР примет участие в работе ВЭФ-2018, — говорится в сообщении.

ВЭФ пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. На форуме в прошлом году делегация из КНДР также присутствовала.

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Артём Андреев
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