Делегация из КНДР приедет во Владивосток в сентябре

Глава Приморья приветствовал намерения северокорейской стороны и заявил о готовности развивать торговое и экономическое сотрудничество с КНДР.

Северокорейская делегация примет участие в четвёртом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает администрация Приморского края по итогам встречи заместителя министра экономических дел КНДР Ли Гван Гына и врио губернатора региона Андрея Тарасенко.

Отмечается, что представители КНДР в скором будущем планируют открыть в Приморье Корейский торговый дом.

— Ли Гван Гын отметил, что заложить фундамент этой работы и провести выставку товаров производства Северной Кореи планируется в рамках четвёртого Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке в сентябре. Делегация КНДР примет участие в работе ВЭФ-2018, — говорится в сообщении.