В Барнауле похоронили двух детей и их отца, погибших при пожаре в "Зимней вишне"
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В Алтайском крае похоронили двух школьников из Барнаула — девятилетнюю Арину и 15-летнего Егора — и их отца, погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сообщают в пресс-службе городской администрации.
Брат и сестра жили с мамой в Алтайском крае, а на весенние каникулы приехали погостить к отцу в Кемерово. В воскресенье 25 марта они отправились в торговый центр и больше на связь не выходили.
— Прощание прошло утром 21 апреля, в ритуальном зале на ул. Аносова, — говорится в сообщении.
Напомним, в жутком пожаре в кемеровском ТЦ погибло 60 человек, большинство из них — дети.