В Барнауле похоронили двух детей и их отца, погибших при пожаре в "Зимней вишне"

В Алтайском крае похоронили двух школьников из Барнаула — девятилетнюю Арину и 15-летнего Егора — и их отца, погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сообщают в пресс-службе городской администрации.

Брат и сестра жили с мамой в Алтайском крае, а на весенние каникулы приехали погостить к отцу в Кемерово. В воскресенье 25 марта они отправились в торговый центр и больше на связь не выходили.

— Прощание прошло утром 21 апреля, в ритуальном зале на ул. Аносова, — говорится в сообщении.