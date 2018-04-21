Новый президент Черногории Джуканович намерен наладить отношения с РФ
Мило Джуканович (справа). Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий
Он также выразил сожаление, что в последние годы между странами произошло "ненужное нарушение отношений".
Новоизбранный президент Черногории Мило Джуканович намерен улучшить отношения страны с Россией. Как отметил лидер правящей Демократической партии социалистов, отношения между государствами определяются многовековой традицией дружбы во все времена и эту тенденцию необходимо продолжить.
— Я на посту президента постараюсь внести в это свой вклад, — сказал он РИА "Новости". — Мы — малая балканская страна с богатой историей. Мы гордимся свободолюбием и антифашизмом, которые являются столпами нашей государственности и нашего существования. И это сильные и важные связующие черногорского и российского народов.
Джуканович выразил сожаление, что в последние годы между Россией и Черногорией произошло "ненужное нарушение отношений", отметив в качестве причины то, что Подгорица после обновления своей независимости 12 лет назад сделала "стратегический выбор в пользу членства в НАТО и ЕС".
В то же время президент подчеркнул, что и в годы расстроенных двусторонних отношений в Черногории граждан России и российских туристов встречают гостеприимно и с уважением.
— Таким образом, что касается Черногории и меня лично, разговор о нормализации отношений является попыткой стучаться в уже открытые двери, — подытожил черногорский лидер.
Напомним, Мило Джуканович победил на выборах президента Черногории, получив поддержку 54% избирателей. Как писал Лайф, он пообещал стране вступление в ЕС в течение пяти лет.