Новый президент Черногории Джуканович намерен наладить отношения с РФ

Он также выразил сожаление, что в последние годы между странами произошло "ненужное нарушение отношений".

Новоизбранный президент Черногории Мило Джуканович намерен улучшить отношения страны с Россией. Как отметил лидер правящей Демократической партии социалистов, отношения между государствами определяются многовековой традицией дружбы во все времена и эту тенденцию необходимо продолжить.

— Я на посту президента постараюсь внести в это свой вклад, — сказал он РИА "Новости". — Мы — малая балканская страна с богатой историей. Мы гордимся свободолюбием и антифашизмом, которые являются столпами нашей государственности и нашего существования. И это сильные и важные связующие черногорского и российского народов.

Джуканович выразил сожаление, что в последние годы между Россией и Черногорией произошло "ненужное нарушение отношений", отметив в качестве причины то, что Подгорица после обновления своей независимости 12 лет назад сделала "стратегический выбор в пользу членства в НАТО и ЕС".

В то же время президент подчеркнул, что и в годы расстроенных двусторонних отношений в Черногории граждан России и российских туристов встречают гостеприимно и с уважением.

— Таким образом, что касается Черногории и меня лично, разговор о нормализации отношений является попыткой стучаться в уже открытые двери, — подытожил черногорский лидер.