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Регион
Опубликовано 21 апреля 2018, 10:08

Новый президент Черногории Джуканович намерен наладить отношения с РФ

Мило Джуканович (справа). Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Витвицкий

Мило Джуканович (справа). Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Он также выразил сожаление, что в последние годы между странами произошло "ненужное нарушение отношений".

Новоизбранный президент Черногории Мило Джуканович намерен улучшить отношения страны с Россией. Как отметил лидер правящей Демократической партии социалистов, отношения между государствами определяются многовековой традицией дружбы во все времена и эту тенденцию необходимо продолжить.

— Я на посту президента постараюсь внести в это свой вклад, — сказал он РИА "Новости". — Мы — малая балканская страна с богатой историей. Мы гордимся свободолюбием и антифашизмом, которые являются столпами нашей государственности и нашего существования. И это сильные и важные связующие черногорского и российского народов.

Джуканович выразил сожаление, что в последние годы между Россией и Черногорией произошло "ненужное нарушение отношений", отметив в качестве причины то, что Подгорица после обновления своей независимости 12 лет назад сделала "стратегический выбор в пользу членства в НАТО и ЕС".

В то же время президент подчеркнул, что и в годы расстроенных двусторонних отношений в Черногории граждан России и российских туристов встречают гостеприимно и с уважением.

— Таким образом, что касается Черногории и меня лично, разговор о нормализации отношений является попыткой стучаться в уже открытые двери, — подытожил черногорский лидер.

Напомним, Мило Джуканович победил на выборах президента Черногории, получив поддержку 54% избирателей. Как писал Лайф, он пообещал стране вступление в ЕС в течение пяти лет.

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Майя Селезнёва
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