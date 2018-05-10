Польское шардоне и кофе из Калифорнии. Как изменения климата меняют нашу диету

По мере роста средних температур земной атмосферы многие сельскохозяйственные культуры становится всё сложнее выращивать в привычных климатических зонах. Более подходящие условия складываются в широтах, расположенных к северу от тропиков. Морские обитатели тоже страдают от потепления мирового океана и мигрируют туда, где попрохладнее.

Дело дошло до того, что выражение "британское вино", раньше считавшееся оксюмороном, теперь обретает смысл, а в Калифорнии начали выращивать кофе. Вместе с тем кофейные плантации в Индонезии, Эфиопии и Перу переезжают в горы, а в Северном море в сети рыбаков вместо трески и пикши всё чаще попадают кальмары и анчоусы.

Рыба, обитающая в холодной воде, уходит от берегов Британии. Теперь мы вынуждены импортировать её из Исландии и Норвегии доктор Стивен Симпсон, Эксетерский университет

Тревога звучит и в словах Джейсона Клея, старшего вице-президента Всемирного фонда дикой природы. "Кукурузный пояс США, простирающийся от Огайо до Дакоты, граничит с Канадой. Но наш северный сосед демонстрирует уже гораздо более высокие результаты в сельском хозяйстве", — говорит он.

Специалисты сходятся во мнении, что рекордные урожаи пшеницы в России обусловлены в том числе повышением средних температур в умеренных широтах. В результате переизбыток зерна на мировом рынке заставляет производителей снижать цены и нести убытки.

Виноделие тоже переживает переломный момент. Игристое вино из Англии уже завоевало несколько престижных международных наград. Некоторые районы страны по своим климатическим характеристикам начинают напоминать французский регион Шампань. На передовую выходит даже Польша с местными вариациями шардоне и пино-нуар.

Во Франции капризы природы обернулись для виноградников катастрофой. В Бордо этому способствовали весенние заморозки, губительные для лозы, а в Шампани — летние штормы, приводящие к загниванию плодов. Местные аграрии зафиксировали рекордное за последние 60 лет падение производства вина. Калифорнии тоже пришлось несладко. Прошлогодние пожары практически опустошили долину Напа.

Фото © Courtesy Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/Handout via REUTERS

Но есть и обратная сторона медали. Из-за потепления сельхозпроизводители в США и Канаде столкнулись с массовым распространением опасных видов грибка. Кроме того, фермеры вышли на тропу войны с вредителями, такими как кофейный жук, и болезнями растений, особенно с бурой ржавчиной пшеницы.

Ещё одна проблема — изменение качества продуктов. Например, для того чтобы придать кофейным зёрнам сорта арабика их ни с чем не сравнимый вкус, деревья выращивают на прохладных нагорьях, где плоды созревают медленно. "Во многих странах мира, производящих кофе, становится жарче. Теперь плоды созревает слишком быстро, теряя свой аромат", — рассказывает Джамал Гави, консультант по изменению климата из Джакарты.

Изменение климата влечёт серьёзные последствия для стран, расположенных в экваториальной и тропической зонах. Их экономическое благополучие напрямую зависит от сельского хозяйства. Так, треть доходов от экспорта в Эфиопии приходится на кофе, а восточноафриканская Малави половину своей внешнеторговой выручки получает от продажи табака.