Сильный взрыв произошёл в клинике в Чили, есть погибшие и пострадавшие
В Чили, в результате сильного взрыва в клинике, погибли четыре человека и порядка 50 пострадали. Как сообщает издание Tercera, инцидент произошёл в городе Консепсьон, в медучреждении Sanatorio Alemán. Причина происшествия — утечка газа.
Posibles atrapados por explosión: bomberos trabaja a toda máquina para buscar sobrevivientes en Sanatorio Alemán https://t.co/yozT3rWcdb pic.twitter.com/USqmHOxpYx— Publimetro (@PublimetroChile) 21 апреля 2018 г.
На месте происшествия работают пожарные и полицейские. Спасатели осматривают место инцидента и пытаются найти людей, которые могли оказаться в ловушке из-за разрушений.
Alcalde @Ortizconce junto a equipo municipal y Cesfam en el lugar para disponer de la ayuda necesaria en la emergencia, pacientes estan siendo trasladados a otros centros de salud de la ciudad. Se espera reporte oficial de heridos y daños pic.twitter.com/OROSGDG6cL— MunicipioConcepción (@Muni_Concepcion) 21 апреля 2018 г.