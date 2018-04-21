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Регион
Опубликовано 21 апреля 2018, 20:30

В Нигерии преступники убили около 30 человек из мести за арестованных сообщников

Фото: &copy; Flickr/S Martin

Фото: © Flickr/S Martin

Сообщается, что в настоящее время в районе происшествия усилены меры безопасности.

Не менее 30 человек погибли при нападении бандитов на северо-западе Нигерии. Как сообщает агентство NAN, они были убиты в штате Замфара спустя несколько дней после того, как полиция арестовала трёх членов преступной группировки, получив сообщение от местных жителей.

После этого члены группировки решили собрать подкрепление и отомстить жителям. Однако местные правоохранители не уточняют точное количество жертв.

По данным СМИ, в настоящее время в районе происшествия усилены меры безопасности.

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Майя Селезнёва
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