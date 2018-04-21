В Нигерии преступники убили около 30 человек из мести за арестованных сообщников

Не менее 30 человек погибли при нападении бандитов на северо-западе Нигерии. Как сообщает агентство NAN, они были убиты в штате Замфара спустя несколько дней после того, как полиция арестовала трёх членов преступной группировки, получив сообщение от местных жителей.