Reuters: В Эр-Рияде стрельбу у королевского дворца объяснили ликвидацией дрона
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Фото: © REUTERS/Faisal Al Nasser
Силы безопасности Саудовской Аравии сбили малогабаритный игрушечный беспилотник в районе Эль-Хазама, в пределах которого находится один из королевских дворцов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.
BREAKING NEWS: Reports of heavy gunfire ongoing near Saudi’s King’s palace in Riyadh, Saudi Arabia. The king has reportedly been evacuated to a bunker at a military base in the city. Casualties unclear.— BNL NEWS (@BreakingNLive) April 21, 2018
More info soon.
DEVELOPING pic.twitter.com/BIbnFbYoCt
Правоохранители заявили, что при обнаружении дрона они "действовали согласно предписаниям". В результате пострадавших нет.
Отмечается, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не находился во дворце во время инцидента.
Ранее в соцсетях появились видео, сделанные якобы у королевского дворца в Эр-Рияде, на кадрах слышна стрельба. На тот момент официально информацию об этом власти не комментировали.