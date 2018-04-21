Reuters: В Эр-Рияде стрельбу у королевского дворца объяснили ликвидацией дрона

Силы безопасности Саудовской Аравии сбили малогабаритный игрушечный беспилотник в районе Эль-Хазама, в пределах которого находится один из королевских дворцов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

BREAKING NEWS: Reports of heavy gunfire ongoing near Saudi’s King’s palace in Riyadh, Saudi Arabia. The king has reportedly been evacuated to a bunker at a military base in the city. Casualties unclear.

More info soon.

DEVELOPING pic.twitter.com/BIbnFbYoCt — BNL NEWS (@BreakingNLive) April 21, 2018

Правоохранители заявили, что при обнаружении дрона они "действовали согласно предписаниям". В результате пострадавших нет.

Отмечается, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не находился во дворце во время инцидента.