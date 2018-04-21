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Регион
Опубликовано 21 апреля 2018, 23:48

Reuters: В Эр-Рияде стрельбу у королевского дворца объяснили ликвидацией дрона

Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Faisal Al Nasser

Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Фото: © REUTERS/Faisal Al Nasser

Силы безопасности Саудовской Аравии сбили малогабаритный игрушечный беспилотник в районе Эль-Хазама, в пределах которого находится один из королевских дворцов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

Правоохранители заявили, что при обнаружении дрона они "действовали согласно предписаниям". В результате пострадавших нет.

Отмечается, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не находился во дворце во время инцидента.

Ранее в соцсетях появились видео, сделанные якобы у королевского дворца в Эр-Рияде, на кадрах слышна стрельба. На тот момент официально информацию об этом власти не комментировали.

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Аида Землекопова
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