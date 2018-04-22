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Регион
Опубликовано 22 апреля 2018, 03:55

Тысячи фанатов почтили память диджея Avicii в Стокгольме

Фото: &copy; twitter.com/Guettapen

Фото: © twitter.com/Guettapen

Тысячи людей собрались 21 апреля на площади Сергеля в Стокгольме, чтобы вспомнить шведского диджея и продюсера Тима Берглинга, выступавшего под псевдонимом Avicii. Люди разных возрастов встретились послушать и спеть его самые известные музыкальные композиции.

Напомним, 28-летнего диджея нашли мёртвым в Омане в пятницу, 20 апреля. Полиция города Маскат не нашла следов преступления в смерти музыканта.

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Иван Комогорцев
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