Тысячи фанатов почтили память диджея Avicii в Стокгольме
Фото: © twitter.com/Guettapen
Тысячи людей собрались 21 апреля на площади Сергеля в Стокгольме, чтобы вспомнить шведского диджея и продюсера Тима Берглинга, выступавшего под псевдонимом Avicii. Люди разных возрастов встретились послушать и спеть его самые известные музыкальные композиции.
Tim Avicii Bergling - Waiting For Love ❤— Stockflipper (@Stockflipper92) 21 апреля 2018 г.
Memorial Meet Up - Sergels Torg, Stockholm Sweden
He said, "One day you'll leave this world behind so live a life you will remember."
Rest In Piece #avicii @Avicii pic.twitter.com/lFz1BQoglo
Напомним, 28-летнего диджея нашли мёртвым в Омане в пятницу, 20 апреля. Полиция города Маскат не нашла следов преступления в смерти музыканта.