Береговая охрана Ливии обнаружила тела 11 мигрантов

Тела 11 мигрантов, которые пытались незаконно через Средиземное море попасть в Италию, были найдены у западного побережья Ливии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря береговой охраны страны сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, ещё более 80 мигрантов были спасены у берегов города Сабрата, их доставили в административный центр, город Эз-Завия. Все люди, искавшие лучшей жизни в Европе, были гражданами разных стран Африки, расположенных к югу от Сахары.