Последний фильм Спилберга заработал более полумиллиарда долларов

Это второй после "Чёрной пантеры" американский фильм в 2018 году, которому удалось преодолеть такую отметку.

Компания Warner Bros. официально не называла бюджет фильма "Первому игроку приготовиться". Его оценивают приблизительно в 175 миллионов долларов. Даже с затратами на маркетинг лента окупилась.

Всего фильму удалось собрать более 521 миллиона долларов. Картина стала второй после "Чёрной пантеры" в этом году, которой удалось пройти отметку в полмиллиарда.