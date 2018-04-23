Последний фильм Спилберга заработал более полумиллиарда долларов
Кадр фильма "Черная пантера"/ © Кинопоиск
Это второй после "Чёрной пантеры" американский фильм в 2018 году, которому удалось преодолеть такую отметку.
Компания Warner Bros. официально не называла бюджет фильма "Первому игроку приготовиться". Его оценивают приблизительно в 175 миллионов долларов. Даже с затратами на маркетинг лента окупилась.
Всего фильму удалось собрать более 521 миллиона долларов. Картина стала второй после "Чёрной пантеры" в этом году, которой удалось пройти отметку в полмиллиарда.
При этом по итогам прошлой недели лидером американского проката остался фильм "Тихое место". Лента собрала 22 миллиона долларов, а по миру сборы составили уже 207 миллионов долларов. Этот показатель равносилен двенадцати бюджетам фильма.