Звёзды "Шерлока" повздорили из-за фанатов сериала

Мартин Фримен считает, что из-за поклонников популярным шоу заниматься больше "не весело".

Актёр, сыгравший Ватсона, жёстко высказался в отношении поклонников популярного сериала. Он считает, что шоу отчасти именно из-за фанатов ушло на потенциально бессрочный перерыв. Финальный эпизод четвёртого сезона "Шерлока" вышел 15 января 2017 года.

Спустя некоторое время актёр Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Шерлока, ответил коллеге. По его мнению, бросить всё из-за давления со стороны фанатов нельзя назвать лучшим поведением со стороны актёров и команды сериала.