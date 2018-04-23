Новую экранизацию Doom не покажут в кинотеатрах

Экранизация Doom, вышедшая в 2005 году, запомнилась геймерам сценой от первого лица. Однако ни отсылки к первоисточнику, ни актёрский состав не спасли ленту от провала. Фильм даже не окупил деньги, затраченные на его производство.

При этом Голливуд решил дать второй шанс Doom. В Сети появилась информация, что проектом будет заниматься Universal. Её распространила актриса Нина Бергман. Она будет играть одну из ролей в ленте.