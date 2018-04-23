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Регион
Опубликовано 23 апреля 2018, 08:50

Новую экранизацию Doom не покажут в кинотеатрах

Также есть предположение, что новым фильмом может заинтересоваться сервис Netflix.

Кадр фильма "Doom"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Doom"/ © Кинопоиск

Экранизация Doom, вышедшая в 2005 году, запомнилась геймерам сценой от первого лица. Однако ни отсылки к первоисточнику, ни актёрский состав не спасли ленту от провала. Фильм даже не окупил деньги, затраченные на его производство.

При этом Голливуд решил дать второй шанс Doom. В Сети появилась информация, что проектом будет заниматься Universal. Её распространила актриса Нина Бергман. Она будет играть одну из ролей в ленте.

Пока нет информации, какого режиссёра привлечёт студия. За съёмки отвечает Universal 1440 Entertainment. Фильмы этой студии не выходят в прокат в кинотеатрах, поэтому, скорее всего, новая лента будет интересна сервису Netflix.

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Сергей Сурепин
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