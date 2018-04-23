Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 апреля 2018, 10:22

Звезда "Игры престолов" рассказала о сексуальном насилии в шоу-бизнесе

Фото: &copy;&nbsp;Amy Sussman / Invision / AP

Фото: © Amy Sussman / Invision / AP

Ситуацию прокомментировал актёр Кит Харингтон. Он прославился благодаря главной роли — Джона Сноу.

Звезда "Игры престолов" заявил, что в индустрии шоу-бизнеса сексуальное насилие повсюду. По словам актёра, многие знаменитости Голливуда знают случаи насилия, о которых до сих пор ничего не сказали.

31-летний актёр заявил, что большинство актёров знают, кого стоит остерегаться. Джон Сноу сказал, что насилие над женщинами-актрисами происходит, к сожалению, достаточно часто и сейчас стоит остановить то, что продолжалось годами.

Харингтон добавил, что он не был шокирован, когда Харви Вайнштейна и Кевина Спейси публично обвинили в сексуальных домогательствах. По словам актёра, в британском театре на протяжении многих лет наблюдается проблема насилия.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar