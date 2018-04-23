Звезда "Игры престолов" рассказала о сексуальном насилии в шоу-бизнесе

Ситуацию прокомментировал актёр Кит Харингтон. Он прославился благодаря главной роли — Джона Сноу.

Звезда "Игры престолов" заявил, что в индустрии шоу-бизнеса сексуальное насилие повсюду. По словам актёра, многие знаменитости Голливуда знают случаи насилия, о которых до сих пор ничего не сказали.

31-летний актёр заявил, что большинство актёров знают, кого стоит остерегаться. Джон Сноу сказал, что насилие над женщинами-актрисами происходит, к сожалению, достаточно часто и сейчас стоит остановить то, что продолжалось годами.