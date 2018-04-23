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Регион
Опубликовано 23 апреля 2018, 09:59

Pokemon GO помогла спасти человека с деменцией

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

83-летнего ветерана обнаружили благодаря популярной мобильной игре, которая покорила миллионы геймеров.

Ветеран ВМС США Элисон Хайнс была заядлым игроком в Pokemon GO. На днях она проезжала мимо парка, расположенного неподалёку от её дома, где часто собирались геймеры со схожим с ней увлечением. Она каждый раз могла увидеть нескольких людей, которые занимаются поимкой редких монстров.

Однако на этот раз в парке был только один пожилой мужчина, одетый в бейсболку с гербом ВМС — такой же ветеран, как и она. Хайнс приветливо помахала ему рукой и поехала дальше, однако внезапно что-то заставило её остановиться — она поняла, что во взгляде пожилого человека читались беспокойство и растерянность.

Женщина вернулась, чтобы поговорить с ним. Мужчина заявил, что с ним всё в порядке и он ожидает свою жену, которая вскоре должна его забрать. Однако вопрос "А вы знаете, что вы сейчас в Кентукки?" привёл мужчину в замешательство.

Оказалось, что 83-летний Гомэр Ховард страдает деменцией. Он потерялся более суток назад в 50 километрах от места, где его нашла Хайнс. Его дочь уже успела объявить отца в розыск.

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Сергей Сурепин
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