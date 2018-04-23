Выход игры по мотивам "Времени приключений" отложили на неопределённый срок

Игра получила название Adventure Time: Pirates of the Enchiridion. Это приключенческая аркада с видом от третьего лица. Игра создаётся для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Релиз должен был состояться уже завтра, однако разработчики из студии Climax передумали. Пока что они не называют точную дату выхода игры.