Выход игры по мотивам "Времени приключений" отложили на неопределённый срок
Изначально релиз нового проекта должен был состояться 24 апреля этого года. Но что-то пошло не так.
Скриншот видео GameUnboxingReviews
Игра получила название Adventure Time: Pirates of the Enchiridion. Это приключенческая аркада с видом от третьего лица. Игра создаётся для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Релиз должен был состояться уже завтра, однако разработчики из студии Climax передумали. Пока что они не называют точную дату выхода игры.
Длительное время об этом проекте ничего не сообщалось. Что именно стало причиной переноса релиза, неизвестно. Есть предположения, что разработчики работают над оптимизацией.