Осуждённый также разместил кадры, как смотрит выступление фашистского диктатора Адольфа Гитлера с собакой.

Scottish man arrested after posting video of his dog giving Nazi salute https://t.co/EmnifjQRLe pic.twitter.com/vlb7wFRE3U — Haaretz.com (@haaretzcom) 9 мая 2016 г.

Жителя Шотландии Марка Мичэна оштрафовали на £800 (почти 70 тысяч рублей. — Прим. ред.) за то, что он опубликовал на YouTube видео, в котором мопс поднимает лапу в качестве реакции на нацистские выкрикивания. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что осуждённый научил собаку своей сожительницы вскидывать лапу в характерном жесте при словах "Зиг хайль!". Кроме того, на кадрах, которые опубликовал Мичэн видно, что мужчина с мопсом смотрят выступление нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

A MAN WHO FILMED A PET DOG : Giving Nazi Salutes Before Putting The Footage On YouTube Has Been Fined £800. Mark Meechan, 30, Recorded His Girlfriend's Pug, Buddha, Responding To Statements Such As "Sieg Heil" By Raising It's Paw. It Raises Questions About Freedom Of Expression. pic.twitter.com/XIfDWOxz2R — Dr James Kent (@DrJamesKent3) 23 апреля 2018 г.