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Регион
Опубликовано 23 апреля 2018, 15:02

В Шотландии оштрафовали мужчину, который научил мопса зиговать

Скриншот видео: &copy; YouTube/Count Dankula

Скриншот видео: © YouTube/Count Dankula

Осуждённый также разместил кадры, как смотрит выступление фашистского диктатора Адольфа Гитлера с собакой.

Жителя Шотландии Марка Мичэна оштрафовали на £800 (почти 70 тысяч рублей. — Прим. ред.) за то, что он опубликовал на YouTube видео, в котором мопс поднимает лапу в качестве реакции на нацистские выкрикивания. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что осуждённый научил собаку своей сожительницы вскидывать лапу в характерном жесте при словах "Зиг хайль!". Кроме того, на кадрах, которые опубликовал Мичэн видно, что мужчина с мопсом смотрят выступление нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

В 2016 году в полицию поступило обращение после того, как видео шотландца набрало более трёх миллионов просмотров на YouTube. Дело шотландца вызвало различную реакцию в обществе. Одни осудили его выходку, другие наоборот собрались у здания суда, протестуя против посягательств на свободу слова.

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Алёна Темирчиева
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