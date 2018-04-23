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Регион
Опубликовано 23 апреля 2018, 15:46

Новый рекорд по скоростному прохождению игр установили с закрытыми глазами

Новый показатель удалось установить стримеру, который известен в сети Интернет под псевдонимом mPap.

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

Он прошёл файтинг Punch-Out!! Эта игра выходила на консоли NES. Геймер прошёл игру с закрытыми глазами.

На это ему потребовалось 20 минут и 36 секунд. Однако после недели бесконечных попыток спидраннер добился нужного результата, обогнав прошлое значение на 37 секунд.

Всю прошлую неделю геймер пытался побить мировой рекорд. Некоторые из своих попыток он записал и опубликовал на своём канале. В итоге, по его словам, чтобы побить новый рекорд, придётся потратить тысячи попыток.

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Сергей Сурепин
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