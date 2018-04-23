Новый рекорд по скоростному прохождению игр установили с закрытыми глазами

Он прошёл файтинг Punch-Out!! Эта игра выходила на консоли NES. Геймер прошёл игру с закрытыми глазами.

На это ему потребовалось 20 минут и 36 секунд. Однако после недели бесконечных попыток спидраннер добился нужного результата, обогнав прошлое значение на 37 секунд.