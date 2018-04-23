Всех блогеров Танзании зарегистрируют и обяжут заплатить $1000

Если местный житель посмеет использовать соцсети без регистрации, то заплатит огромный штраф и может даже попасть в тюрьму.

Правительство Танзании обязало всех блогеров пройти регистрацию и заплатить почти $1000 в качестве налога. За неисполнение закона предусмотрено уголовное наказание, передаёт Financial Times.

Согласно новому закону, все популярные блогеры будут обязаны до 5 мая зарегистрироваться в реестре и заплатить налог в размере $920. Также местные интернет-кафе обяжут оснастить свои помещения системой видеонаблюдения. "Я хочу, чтобы Интернет перестали использовать как площадку, где можно материться и распространять оскорбительный контент", — заявил министр информации страны Гаррисон Мвакйемб.

Эксперты подсчитали, что $920 — это приблизительный годовой доход среднестатистического жителя африканской страны. Пока не ясно, кто должен будет пройти регистрацию, — только популярные блогеры или вообще все, кто имеет хотя бы один аккаунт в соцсетях. При самом печальном раскладе инициатива местного правительства может отрезать от Интернета большую часть местного населения. В случае неповиновения закону нарушитель будет оштрафован на сумму около $2100 и может попасть в тюрьму на один год.