Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 апреля 2018, 17:56

Всех блогеров Танзании зарегистрируют и обяжут заплатить $1000

Фото: &copy; pexels.com

Фото: © pexels.com

Если местный житель посмеет использовать соцсети без регистрации, то заплатит огромный штраф и может даже попасть в тюрьму.

Правительство Танзании обязало всех блогеров пройти регистрацию и заплатить почти $1000 в качестве налога. За неисполнение закона предусмотрено уголовное наказание, передаёт Financial Times.

Согласно новому закону, все популярные блогеры будут обязаны до 5 мая зарегистрироваться в реестре и заплатить налог в размере $920. Также местные интернет-кафе обяжут оснастить свои помещения системой видеонаблюдения. "Я хочу, чтобы Интернет перестали использовать как площадку, где можно материться и распространять оскорбительный контент", — заявил министр информации страны Гаррисон Мвакйемб.

Эксперты подсчитали, что $920 — это приблизительный годовой доход среднестатистического жителя африканской страны. Пока не ясно, кто должен будет пройти регистрацию, — только популярные блогеры или вообще все, кто имеет хотя бы один аккаунт в соцсетях. При самом печальном раскладе инициатива местного правительства может отрезать от Интернета большую часть местного населения. В случае неповиновения закону нарушитель будет оштрафован на сумму около $2100 и может попасть в тюрьму на один год.

Ужесточение законов, регулирующих Интернет, стали наблюдать после задержания местной звезды, популярного музыканта Нассиба Абдулы. 28-летнего селебрити, имеющего около 4,4 млн подписчиков в "Инстаграме", арестовали на прошлой неделе после публикации в соцсети, где музыкант целовал девушку. Пост мужчины посчитали непристойным. Позже Абдулу отпустили из-под стражи под залог.

BannerImage
Андрей Ставицкий
  • Новости
  • Танзания
  • Наука и технологии
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar