Всех блогеров Танзании зарегистрируют и обяжут заплатить $1000
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Если местный житель посмеет использовать соцсети без регистрации, то заплатит огромный штраф и может даже попасть в тюрьму.
Правительство Танзании обязало всех блогеров пройти регистрацию и заплатить почти $1000 в качестве налога. За неисполнение закона предусмотрено уголовное наказание, передаёт Financial Times.
Согласно новому закону, все популярные блогеры будут обязаны до 5 мая зарегистрироваться в реестре и заплатить налог в размере $920. Также местные интернет-кафе обяжут оснастить свои помещения системой видеонаблюдения. "Я хочу, чтобы Интернет перестали использовать как площадку, где можно материться и распространять оскорбительный контент", — заявил министр информации страны Гаррисон Мвакйемб.
Эксперты подсчитали, что $920 — это приблизительный годовой доход среднестатистического жителя африканской страны. Пока не ясно, кто должен будет пройти регистрацию, — только популярные блогеры или вообще все, кто имеет хотя бы один аккаунт в соцсетях. При самом печальном раскладе инициатива местного правительства может отрезать от Интернета большую часть местного населения. В случае неповиновения закону нарушитель будет оштрафован на сумму около $2100 и может попасть в тюрьму на один год.
Ужесточение законов, регулирующих Интернет, стали наблюдать после задержания местной звезды, популярного музыканта Нассиба Абдулы. 28-летнего селебрити, имеющего около 4,4 млн подписчиков в "Инстаграме", арестовали на прошлой неделе после публикации в соцсети, где музыкант целовал девушку. Пост мужчины посчитали непристойным. Позже Абдулу отпустили из-под стражи под залог.