Володин назвал отставку Сержа Саргсяна внутренним делом Армении

— Это суверенное дело государства, — сказал журналистам председатель ГД на просьбу прокомментировать соответствующее решение армянского политика.

Напомним, Серж Саргсян принял решение уйти в отставку на фоне масштабных акций протеста, начавшихся в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении. Исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Карен Карапетян.