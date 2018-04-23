Володин назвал отставку Сержа Саргсяна внутренним делом Армении
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает решение Сержа Саргсяна уйти в отставку с поста премьер-министра внутренним делом Армении.
— Это суверенное дело государства, — сказал журналистам председатель ГД на просьбу прокомментировать соответствующее решение армянского политика.
Напомним, Серж Саргсян принял решение уйти в отставку на фоне масштабных акций протеста, начавшихся в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении. Исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Карен Карапетян.