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Регион
Опубликовано 23 апреля 2018, 18:53

Володин назвал отставку Сержа Саргсяна внутренним делом Армении

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает решение Сержа Саргсяна уйти в отставку с поста премьер-министра внутренним делом Армении.

— Это суверенное дело государства, — сказал журналистам председатель ГД на просьбу прокомментировать соответствующее решение армянского политика.

Напомним, Серж Саргсян принял решение уйти в отставку на фоне масштабных акций протеста, начавшихся в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении. Исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

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Алёна Темирчиева
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