Защитники животных начали борьбу против самой популярной игры марта 2018 года

Инициативу организовали представители некоммерческой организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA).

Активисты запустили кампанию против шутера Far Cry 5. Это проект компании Ubisoft.

Немецкое подразделение PETA просит французскую фирму прекратить продавать свою игру в Германии. Активисты хотят ограничить продажи до тех пор, пока разработчики не поменяют в ней представление об убийстве животных.

По мнению защитников животных, охота в игре показана как свободное времяпрепровождение, то есть она не нужна для выживания. Таким образом, как считают активисты, геймеры убивают животных в игре не для того, чтобы их персонаж мог выжить, а ради забавы.

Также PETA недовольна, что Ubisoft популяризирует рыбалку в Far Cry 5. Организация объяснила, что рыбы достаточно умные существа, по некоторым аспектам превосходящие шимпанзе, орангутангов и обезьян капуцинов.