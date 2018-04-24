Защитники животных начали борьбу против самой популярной игры марта 2018 года
Фото © Ubisoft Montreal
Инициативу организовали представители некоммерческой организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA).
Активисты запустили кампанию против шутера Far Cry 5. Это проект компании Ubisoft.
Немецкое подразделение PETA просит французскую фирму прекратить продавать свою игру в Германии. Активисты хотят ограничить продажи до тех пор, пока разработчики не поменяют в ней представление об убийстве животных.
По мнению защитников животных, охота в игре показана как свободное времяпрепровождение, то есть она не нужна для выживания. Таким образом, как считают активисты, геймеры убивают животных в игре не для того, чтобы их персонаж мог выжить, а ради забавы.
Также PETA недовольна, что Ubisoft популяризирует рыбалку в Far Cry 5. Организация объяснила, что рыбы достаточно умные существа, по некоторым аспектам превосходящие шимпанзе, орангутангов и обезьян капуцинов.
Напомним, Far Cry 5 вышла в марте этого года. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.