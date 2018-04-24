Испанский профессор создал передовую методику обучения с использованием видеоигр
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Научному специалисту удалось прибегнуть к необычной методике обучения собственных студентов.
Как известно, видеоигры могут помочь в изучении иностранных языков. Учёные решили взять этот факт на вооружение. Одним из таких стал профессор итальянского языка, литературы и культуры Университета Сент-Луисса в Мадриде Симон Бреньи.
В видеоигры Симон начал играть ещё в середине 70-х годов прошлого века и с тех пор не прекращает. С конца 90-х профессор пытается встроить игры в свои занятия по итальянскому языку.
По словам Симона, это нововведение приносит замечательные результаты. Особенно это видно сейчас, когда многие игры достигли достаточного реалистичного качества изображения. Сейчас самой популярной игрой на его курсах стала Assassin’s Creed 2. Профессор использует её в качестве учебного пособия по Флоренции конца XV века. Тогда город был под управлением семьи Медичи.