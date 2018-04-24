Испанский профессор создал передовую методику обучения с использованием видеоигр

Научному специалисту удалось прибегнуть к необычной методике обучения собственных студентов.

Как известно, видеоигры могут помочь в изучении иностранных языков. Учёные решили взять этот факт на вооружение. Одним из таких стал профессор итальянского языка, литературы и культуры Университета Сент-Луисса в Мадриде Симон Бреньи.

В видеоигры Симон начал играть ещё в середине 70-х годов прошлого века и с тех пор не прекращает. С конца 90-х профессор пытается встроить игры в свои занятия по итальянскому языку.