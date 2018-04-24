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Опубликовано 24 апреля 2018, 08:41

Создатели "Игры престолов" записали аудиокомментарий к "Рику и Морту"

Кадр мультсериала "Рик и Морти"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультсериала "Рик и Морти"/ © Кинопоиск

В частности, шоу-раннеры популярного сериала прокомментировали серию об Огурчике Рике.

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, шоу-раннеры "Игры престолов", а также актёр Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера, записали комментарии к одной из серий "Рик и Морти". Дополнительная аудиодорожка появится на DVD и Blu-ray с третьим сезоном мультсериала.

Они прокомментировали эпизод "Огурчик Рик". В основном авторы "Игры престолов" только смеются, время от времени нахваливая создателей мультсериала. В частности, они назвали сценарий эпизода лучшим в 2017 году.

Это не первый случай, когда создатели "Игры престолов" уже не впервые признаются в любви к мультсериалу. Ранее они заявляли, что это одно из их любимых шоу. Третий сезон выйдет на DVD и Blu-ray уже 15 мая.

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Сергей Сурепин
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